Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні поставки електроенергії – мережеві оператори
22:47 16.02.2023 |
НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 17 лютого, не встановлювала ліміти електроспоживання, внаслідок чого оператори системи розподілу анонсуюють відсутність на цей день графіків відключень, що спостерігається уже шостий день поспіль, передає Енергореформа.
"Останній робочий день тижня на Закарпатті метеорологи обіцяють трохи похмурим, зате енергетики прогнозують ясним, без жодної кольорової клітинки у графіку стабілізаційних відключень, тобто - зі світлом", - зазначило у своєму Facebook "Закарпаттяобленерго".
"Укренерго" не лімітує величину навантаження на п'ятницю. Отже, 17 лютого погодинні відключення в Хмельницькій області не здійснюватимуться. Мережеві обмеження в північних громадах області можуть призвести до застосування погодинних відключень у цих громадах, але винятково в період максимального навантаження та за гострої потреби, тобто для уникнення аварійної ситуації", - пояснило у Facebook "Хмельницькобленерго".
Станом на вечір 16 лютого про відсутність відключень вже повідомили також "Сумиобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Чернівціобленерго".
Про це повідомила також група ДТЕК стосовно своїх операторів, зазначивши, що відсутність лімітів дозволяє за умови достатньої пропускної спроможності мереж не відключати світло у Київській та Дніпропетровській областях, а у Києві завтра проводяться режимні заміри споживання.
Як раніше пояснювала "Укренерго", проведення замірів передбачає відсутність обмежень для отримання його об'єктивних показників. Згідно з графіком компанії, такі заміри завтра також будуть проводитися в Чернівецькій області
Глава енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зі свого боку вказав, що повітряна атака росіян у ніч на 16 лютого "не стала такою, через яку довелося би застосовувати відключення", тому "Укренерго" не змінила обмеження, і оператори продовжили працювати без стабілізаційних відключень.
"Але продовжують траплятися аварії на інфраструктурі. Наприклад, вийшло з ладу енергообладання "Укренерго", через що колегам довелося обмежувати постачання в Голосіївському районі. Наразі робочою залишилася одна лінія з двох. Вона не може передавати потрібні обсяги електроенергії, тому постачання доводиться обмежувати", - пояснив він.
Разом з тим глава YASNO звернув увагу, що інформація про ліміти стосується лише населення, у цьому випадку киян.
"Справа в тому, що бізнеси, великі енергоємні виробництва продовжують отримувати обмеження споживання. На відміну від населення, підприємства не можуть поки що функціонувати на повну", - описав ситуацію Коваленко.
Згідно з інформацією ДТЕК, через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.
Водночас компанія повідомила, що критична інфраструктура регіону отримала 29 генераторів від ДТЕК та Міністерства енергетики, і це дозволило зменшити навантаження на енергосистему та додатково вивільнити 30 МВт електроенергії для потреб побутових споживачів Одеси та Одеського району.
"Цього достатньо для забезпечення світлом 6 тисяч домогосподарств", - уточнили в компанії.
Там запевнили, що найближчим часом ДТЕК передасть ще 18 генераторів соціально-важливим підприємствам Одеси, щоб вивільнити ще більше електрики для людей.
Більшість операторів вчергове закликали відповідально споживати електроенергію з метою уникнення перевантаження у мережах, а також вчасно і в повному обсязі сплачувати за спожитий ресурс.
Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" з неділі, 12 лютого, не встановлює ліміти споживання областям через відсутність дефіциту е/е.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У січні видатки держбюджету становили майже 184 мільярди
|Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні поставки електроенергії – мережеві оператори
|Метою російської ракетної атаки вночі знову стали українські НПЗ
|Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС
|Європа віддасть КНР роль балансувального покупця ЗПГ, до 2030 р. їй знадобиться 140 млн т ЗПГ - Shell
|Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного фонду солідарності
Бізнес
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу