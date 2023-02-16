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«Центренерго» вперше з початку війни реалізувала електроенергію на біржі
14:51 16.02.2023 |
Енергогенеруюча компанія "Центренерго" вперше з початку війни провела успішний аукціон з продажу електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна, передають Українськi Новини.
"13 лютого компанія "Центренерго", яка знаходиться в управлінні ФДМУ, провела аукціон з продажу електроенергії на Українській енергетичній біржі. Підприємство продало 14 544 МВт-год на період 17-28 лютого. Загальна сума 56,5 млн гривень (з ПДВ). Придбали електроенергію компанії "УЕСК", "Енергозахід" і "ЛТК Електрум", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перший успішний аукціон з початку повномасштабного вторгнення РФ, на якому "Центренерго" продала електроенергію.
Як повідомляли Українськi Новини, у лютому наглядова рада "Центренерго" продовжила повноваження виконувача обов'язків генерального директора компанії Володимира Єгорова.
До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проєктна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.
На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків - вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива.
78,289% акцій компаній належить державі в особі Фонду державного майна України.
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