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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Європа збільшила пропускну спроможність для постачання електроенергії до України
12:20 16.02.2023 |
Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 14 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії до України. Про це повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.
Тепер технічна можливість імпорту електроенергії до України становить до 700 МВт у будь-який час. Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.
"Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів", - заявила компанія.
У зворотному напрямку пропускна здатність становить 400 МВт, але від 11 жовтня 2022 року Україна не експортує електроенергію.
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