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АНАЛІТИКА

Європа збільшила пропускну спроможність для постачання електроенергії до України

 

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 14 лютого погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії до України. Про це повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

Тепер технічна можливість імпорту електроенергії до України становить до 700 МВт у будь-який час. Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.

"Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів", - заявила компанія.

У зворотному напрямку пропускна здатність становить 400 МВт, але від 11 жовтня 2022 року Україна не експортує електроенергію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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