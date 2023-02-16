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Попри нічну ракетну атаку, дефіцит в енергосистемі відсутній, – «Укренерго»
11:50 16.02.2023 |
Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії, хоч воно й дещо підвищилося у порівнянні з 15 лютого. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п'яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як зазначається, наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. При цьому імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.
"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Як пояснили енергетики, у місті бізнес повертається до активної роботи, що відображається у зростанні споживання. Тому в Одесі застосовуються графіки погодинних відключень.
Як повідомлялося, у ніч на 16 лютого російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання у декількох областях, зокрема по об'єктах інфраструктури.
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