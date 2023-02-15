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Для турецьких плавучих електростанцій шукають місце, – Міненерго
17:04 15.02.2023 |
Україна та Туреччина зосередяться на пошуку безпечного розташування для турецьких плавучих електростанцій, які могли б збільшити виробництво електроенергії для окремих українських регіонів.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час зустрічі з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере, повідомляє пресслужба Міненерго.
"Плавучі електростанції - це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли Росія продовжує щодня атакувати наші енергооб'єкти", - зазначив Галущенко.
За підсумками зустрічі українська і турецька сторони домовилися продовжити перемовини з цього питання, приділивши особливу увагу безпеці плавучих електростанцій та місцям їх розташування.
Галущенко також подякував за допомогу, яку турецька сторона надає українському енергетичному сектору. Зокрема, у грудні 2022 року через Турецьке агентство співробітництва та координації Харків та Херсон отримали у вигляді гуманітарної допомоги 180 генераторів.
Як повідомлялося, наприкінці січня турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.
У Karpowership запевняли, що такі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Розмістити їх планувалося у портах Молдови та Румунії.
Karpowership є одним із найбільших у світі операторів плавучих електростанцій. Потужність флоту компанії з 36 суден становить 6 гігават.
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