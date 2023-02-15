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Джеймі Даймон
Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК
16:16 15.02.2023 |
Заплановане найближчим часом виведення у ремонти певних блоків атомної та теплової генерації, а також завершення паводку може призвести до дефіциту електроенергії, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас заплановано регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме "дефіцит ресурсу", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу.
Факторами відсутності дефіциту е/е, що фіксується останні чотири дні, він назвав потепління, збільшення виробництва ВДЕ, запуск блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, паводків, а також імпорт е/е з ЄС, який, за його словами, дозволяє задовольнити потреби промислових підприємств.
"У результаті у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати", - наголосив Сахарук.
При цьому він нагадав, що 75% теплової генерації пошкоджено або зруйновано ворожими обстрілами, і над їх відновленням триває робота.
За його словами, ситуацію в Одесі та Одеському районі, які постраждали внаслідок аварії у мережах НЕК "Укренерго" 4 лютого, вдалося покращити, хоча вона залишається досить складною.
"За останній тиждень "Укренерго" разом з іншими енергетиками, зокрема нашої компанії, проробили титанічну роботу та знайшли способи збільшити обсяги передання е/е до Одеси та Одеського району. Роботи тривають. Ще кілька тижнів потрібно, щоб остаточно стабілізувати ситуацію, за умови, що не буде нових обстрілів росіян", - пояснив топменеджер ДТЕК.
Він уточнив, що світло в Одесі та Одеському районі в середньому на добу подається до 19 години, але наразі через стан мереж неможливо доставити необхідний обсяг е/е споживачеві.
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