Кабмін доручив створити реєстр біометану за пів року

Кабінет Міністрів України доручив створити реєстр біометану за пів року, повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) Валерій Безус.

"Реєстр біометану - важливий сигнал держави для бізнесу та інвесторів щодо затребуваності біометанових проєктів", - наведено його слова на урядовому порталі.

За словами Безуса, ухваленням постанови про реєстр держава демонструє, наскільки серйозно ставиться до майбутнього ринку біометану, і посилає сигнал бізнесу про перспективи цього напряму, хоча його реального виробництва в товарних обсягах поки що немає.

"Сьогодні кон'юнктура ринку природного газу така, що заміщення газу відновлюваними газами, перш за все біометаном, є економічно цікавим. Немає сумнівів, що найближчими роками виробництво біометану вийде на обсяг принаймні десятків мільйонів кубічних метрів. При цьому після перемоги ризики бар'єрів стануть меншими, й очікується посилена увага інвесторів до України", - зазначив він.

Як повідомлялося, голова Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха оцінює потенціал виробництва біометану в країні до 2050 року з урахуванням можливості використання для цього покривних культур до 20 млрд куб. м на рік.

На його думку, виробництво біометану - це шанс для України розвинути декарбонізовану, відновлювану енергетику.