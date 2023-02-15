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Кабмін доручив створити реєстр біометану за пів року
13:20 15.02.2023 |
Кабінет Міністрів України доручив створити реєстр біометану за пів року, повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) Валерій Безус.
"Реєстр біометану - важливий сигнал держави для бізнесу та інвесторів щодо затребуваності біометанових проєктів", - наведено його слова на урядовому порталі.
За словами Безуса, ухваленням постанови про реєстр держава демонструє, наскільки серйозно ставиться до майбутнього ринку біометану, і посилає сигнал бізнесу про перспективи цього напряму, хоча його реального виробництва в товарних обсягах поки що немає.
"Сьогодні кон'юнктура ринку природного газу така, що заміщення газу відновлюваними газами, перш за все біометаном, є економічно цікавим. Немає сумнівів, що найближчими роками виробництво біометану вийде на обсяг принаймні десятків мільйонів кубічних метрів. При цьому після перемоги ризики бар'єрів стануть меншими, й очікується посилена увага інвесторів до України", - зазначив він.
Як повідомлялося, голова Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха оцінює потенціал виробництва біометану в країні до 2050 року з урахуванням можливості використання для цього покривних культур до 20 млрд куб. м на рік.
На його думку, виробництво біометану - це шанс для України розвинути декарбонізовану, відновлювану енергетику.
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