Українці вже обміняли 5 мільйонів ламп розжарювання на енергоощадні

За два тижні мільйон українців скористалися програмою з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Так, у відділеннях "Укрпошти" обміняли вже 5 млн "жарівок".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найактивніше обмінюють лампи мешканці Києва та області. Так, на Київщині обміняли 585 тис. ламп, Львівщині - 420 тис., Дніпропетровщині - 410 тис., Житомирщині - 220 тис., Вінниччині - 248 тис., Одещині - 237 тис., на Черкащині - 200 тис., на Хмельниччині - 204 тис.

Зазначається, що Європейський Союз у межах програми планує надати Україні 35 млн LED-ламп. До реалізації програми також долучилася Франція, яка профінансувала ще 5 млн ламп.

"За два тижні Укрпошта масштабувала програму на всі міста України - наші відділення видають українцям енергоощадні лампи навіть в прифронтовому Краматорську, деокупованому Херсоні та десятках інших українських міст і містечок", - прокоментував гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, до кінця місяця очікується, що пересувні відділення компанії повезуть LED-лампи у найвіддаленіші села, щоб всі без винятку українці могли скористатися можливістю замінити старі лампи на нові енергоощадні.

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп. Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно. Наразі обмін ламп відбувається у 2237 відділеннях "Укрпошти".