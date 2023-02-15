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АНАЛІТИКА

Дефіцит в енергосистемі нульовий - глава Міненерго

 

У середу, четверту добу поспіль, енергосистема працюватиме з нульовим дефіцитом, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Працюють усі дев'ять енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дають змогу потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - зазначив Галущенко, слова якого наведено в повідомленні Міненерго у телеграм-каналі.

У Міненерго уточнили, що на Одещині у зв'язку з ремонтом мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

Крім того, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп'янськ і прилеглі райони.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, ліміти на середу областям не доводили, відключень не передбачається за умови економного споживання електроенергії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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