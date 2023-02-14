Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на 14 лютого

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" не надав обмежень споживання електроенергії областям на вівторок, 14 лютого, передає Енергореформа.

Про це свідчать повідомлення операторів системи розподілу у соцмережах.

"Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні ДТЕК 13 лютогок увечері в Телеграм-каналі групи.

Разом з тим ДТЕК зазначив, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

"У деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Мережі НЕК "Укренерго", пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками", - повідомив зі свого боку глава енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Як зазначили в ДТЕК, через мережеві обмеження завтра на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.

"Ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання! Дозволений "Укренерго" "безліміт" потужності для Івано-Франківська та області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Подібні оголошення про плани пройти 14 лютого без застосування графіків погодинних відключень розмістили у своїх Facebook в тому числі "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Вінницяобленерго".

"Хмельницькобленерго" зазначило, що 14 лютого лише мережеві обмеження можуть бути причиною погодинних відключень, але відбуватимуться за потреби тільки на півночі області в періоди пікового навантаження (08:00 - 11:00 та 17:00 - 22:00).

"Хмельничани та мешканці решти громад області споживатимуть електроенергію без погодинних відключень", - анонсував мережевий оператор області.

Разом з тим всі оператори закликали споживачів розумно та ощадливо використовувати електроприлади, адже у випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені аварійні стабілізаційні відключення.

Раніше, "Укренерго" та Міненерго на 11 та 12 лютого зазначали відсутність дефіциту енергопостачання, що насамперед пов'язано зі зростанням генерації та ремонтом мереж.