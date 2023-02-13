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Україна через МАГАТЕ отримала обладнання на €2 мільйона
17:55 13.02.2023 |
Державна інспекція ядерного регулювання отримала партію ноутбуків від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зокрема до України через цю компанію уже надійшло обладнання на 2 млн євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.
«У межах чергової поставки, що відбулась 10 лютого 2023 року, Держатомрегулювання отримано партію ноутбуків, що були закуплені МАГАТЕ за позабюджетні фінансові ресурси уряду США, виділені для першочергових потреб національного регулятора та організації науково-технічної підтримки - ДП «ДНТЦ ЯРБ (Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для відновлення втраченого внаслідок окупації, обстрілів, руйнації ланцюгів постачання тощо, через мережу реагування і допомоги МАГАТЕ (RANET) від країн-донорів для 13 кінцевих користувачів в Україні надійшло обладнання (прилади радіаційного контролю, засоби дезактивації та індивідуального захисту, повербанки, лабораторне та комп'ютерне обладнання тощо) на загальну суму близько 2 млн євро. На різних стадіях закупівлі, залежно від доступності ресурсів для МАГАТЕ, знаходиться обладнання на загальну суму понад 5 млн євро.
«Наявність сучасних інструментів доступу до інформаційно-комунікаційних ресурсів є необхідною умовою якісного і своєчасно виконання персоналом регулятора своїх обов'язків і робіт, зокрема в автономному режимі, коли це необхідно з міркувань безпеки», - додали в інспекції.
Як повідомлялося, на початку року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило постійні місії на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.
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