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Укренерго: Найскладніша ситуація зі світлом - у Харківській та Хмельницькій областях
22:49 10.02.2023 |
Через сьогоднішню ракетну атаку найскладніша ситуація зі світлом залишається у Харківській та Хмельницькій областях, над відновленням пошкоджених об'єктів генерації там уже працюють енергетики.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.
«Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і врешті-решт вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Сьогоднішня атака скоригувала наші плани з відновлення генерації, але разом з тим катастрофи знову не сталося. росіянам учотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей», - сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, у Харкові Укренерго планує протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб'єктів, які були пошкоджені. Критична інфраструктура міста заживлена. Енергетики працюють над тим, щоб у місті ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні, але на це потрібен певний час.
Кудрицький пояснив, що Укренерго потрібно оцінити масштаб руйнувань, перш ніж говорити, коли вдасться виправити ситуацію у Хмельницькій області. Крім того, компанія працює над відновленням енергооб'єктів навколо Одеси.
«Нам іще належить попрацювати над повним відновленням об'єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю. Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень», - додав голова правління Укренерго.
Як повідомлялося, 10 лютого енергосистема України зазнала 14-го масованого ракетного удару, а вночі - 16-ої атаки ворожими БпЛА.
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