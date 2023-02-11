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АНАЛІТИКА

Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків

 

Вінницький міський суд за позовом "Вінницяобленерго" визнав незаконним і скасував рішення НКРЕКП про штрафи для енергетиків за начебто "недотримання" графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суд, копія документа є в розпорядженні редакції.

Суд підтвердив, що НКРЕКП безпідставно і необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків за недотримання графіків відключень в умовах війни, атак на енергосистему і дефіциту потужності.

Суд повністю скасував рішення НКРЕКП про накладання штрафу на енергетиків.

Крім "Вінницяобленерго" до суду звернулись й інші енергетики, яких НКРЕКП звинуватив у відключеннях.

Нагадаємо, за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала понад 10 обленерго за начебто "недотримання" графіків відключень світла після російських ракетних ударів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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