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АНАЛІТИКА

Через російський напад Україна втратила 75% потужності ТЕС, – Шмигаль

 

Внаслідок російських масованих ракетних ударів та окупації частини території Україна втратила 75% встановленої потужності ТЕС та 44% атомної генерації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Він нагадав, що сьогодні зранку Російські війска знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни. Харків так само вночі був під масштабним ударом. Зранку ракетна атака продовжилася та зачепила всю країну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областяx нашої держави", - розповів Шмигаль.

За його словами, через постійні атаки пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій.

"Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за чотири місяці", - наголосив Шмигаль.

Водночас він зауважив, що попри дії Росії, більшість українців забезпечена доступом до електроенергії та комунальних послуг.

"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори - надходять, енергетичне обладнання від партнерів - їде. Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - підсумував голова уряду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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