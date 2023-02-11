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Через російський напад Україна втратила 75% потужності ТЕС, – Шмигаль
22:44 10.02.2023 |
Внаслідок російських масованих ракетних ударів та окупації частини території Україна втратила 75% встановленої потужності ТЕС та 44% атомної генерації.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.
Він нагадав, що сьогодні зранку Російські війска знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.
"Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни. Харків так само вночі був під масштабним ударом. Зранку ракетна атака продовжилася та зачепила всю країну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областяx нашої держави", - розповів Шмигаль.
За його словами, через постійні атаки пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій.
"Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за чотири місяці", - наголосив Шмигаль.
Водночас він зауважив, що попри дії Росії, більшість українців забезпечена доступом до електроенергії та комунальних послуг.
"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори - надходять, енергетичне обладнання від партнерів - їде. Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - підсумував голова уряду.
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