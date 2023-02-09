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В Україні почнуть встановлювати «розумні» лічильники природного газу
09:28 09.02.2023 |
Регіональна газова компанія (РГК) завершила сертифікацію "розумних" лічильників природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РГК.
Пресслужба підкреслює, що нові прилади обліку розробили в Україні. Вони поєднують мембранний лічильник і вбудований у корпус SMART-модуль із модемом - показники в автоматичному режимі потраплятимуть в газорозподільну компанію.
"Зараз багато людей покинули свої домівки та не мають доступу до приладів обліку. Через це у них є складності з нарахуваннями. Smart-лічильники усунуть ці проблеми. До того ж це просто зручно, навіть коли ви нікуди не виїжджали - вам не слід турбуватися про передавання показань на початку кожного місяця", - уточнив Ярослав Хаврель, керівник напрямку "Розробки та дослідження" РГК.
Як повідомляють у компанії, виробництво SMART-лічильників розпочнеться в другому кварталі 2023 року на потужностях українських метрологічних центрів RGC Metering. Перша партія обсягом 16 тисяч лічильників буде готова до кінця 2023 року.
"Нові лічильники встановлюватимуть у рамках інвестиційної програми газорозподільних компаній і запустять у продаж. Нове встановлення - це зазвичай забудовники", - пояснив Хаврель.
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