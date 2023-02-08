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Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору
13:26 08.02.2023 |
Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.
"Протягом грудня 2022 - лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих. Відповідне обладнання розподілене між підприємствами українського енергетичного сектору, які зазнали пошкоджень від російських атак", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.
Як повідомляли Українськi Новини, у лютому уряд Японії виділив 170 млн доларів на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури України.
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