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АНАЛІТИКА

Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору

Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору

 

Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"Протягом грудня 2022 - лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих. Відповідне обладнання розподілене між підприємствами українського енергетичного сектору, які зазнали пошкоджень від російських атак", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

Як повідомляли Українськi Новини, у лютому уряд Японії виділив 170 млн доларів на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури України.
Ключові теги: Японія
 

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