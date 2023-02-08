Польща готова надати Україні третій пакет енергетичної допомоги

Найближчими днями Польща направить до України вже третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора нашої країни.

Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України",- повідомив Вавжик.

Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий - наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, обсяг виробленої в Україні електроенергії досі не є достатнім для покриття споживання у повному обсязі, зберігається дефіцит потужності, найбільше - у вечірні години.