Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща готова надати Україні третій пакет енергетичної допомоги

 

Найближчими днями Польща направить до України вже третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора нашої країни.

Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України",- повідомив Вавжик.

Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий - наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, обсяг виробленої в Україні електроенергії досі не є достатнім для покриття споживання у повному обсязі, зберігається дефіцит потужності, найбільше - у вечірні години.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2560
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5143  0,15 0,37 40,3352  0,03 0,07
EUR 41,9976  0,27 0,64 43,0924  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес