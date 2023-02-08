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Польща готова надати Україні третій пакет енергетичної допомоги
09:06 08.02.2023 |
Найближчими днями Польща направить до України вже третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора нашої країни.
Про це під час засідання комісії Сейму з національної оборони повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектора України.
"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України",- повідомив Вавжик.
Він нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий - наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.
Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.
Вавжик підкреслив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, обсяг виробленої в Україні електроенергії досі не є достатнім для покриття споживання у повному обсязі, зберігається дефіцит потужності, найбільше - у вечірні години.
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