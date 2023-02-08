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В Україні на завтра встановили нові ліміти споживання електрики
22:24 07.02.2023 |
В Україні на середу, 8 лютого, встановили нові ліміти споживання електроенергії.
Як передає Укрінформ, про це ДТЕК повідомляє в Телеграмі.
Зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1193 МВт та 768 МВт вночі. Для Київської області - вдень 852 МВт і вночі 705 МВт. На Дніпропетровщині - вдень 1479 МВ і вночі 1418 МВт.
Зазначається, що такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у столиці та вказаних регіонах.
В Одеській області, за даними ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.
Як повідомлялося, протягом 8 лютого у Донецькій області скасують обмеження електропостачання у зв'язку з проведенням замірів потужності споживання для визначення коректних лімітів під час відключень.
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