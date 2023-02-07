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Українцям спростили процедуру зміни постачальника електроенергії
17:02 07.02.2023 |
НКРЕКП спростила процедуру укладення договорів на роздрібному ринку електроенергії та зміни постачальника. Документ набере чинності з 1 липня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.
Постановою передбачається впровадження можливості укладення договорів на розподіл і постачання електричної енергії споживачам за допомогою інформаційно-комунікаційних систем (дистанційного порядку взаємодії). Також додається реалізація адміністрування зміни постачальника електроенергії Адміністратором комерційного обліку засобами Датахаб.
Також з метою забезпечення сталого функціонування роздрібного ринку електричної енергії, Регулятор зобов'язав постачальників електричної енергії пропонувати споживачам комерційні пропозиції на електричну енергію за фіксованою ціною на календарний квартал та рік. Ця норма набирає чинності з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
У НКРЕКП вважають, що прийняття постанови має посилити конкуренцію у частині надання змоги споживачу орієнтуватися в цінових пропозиціях постачальників електричної енергії.
Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти тарифи на електроенергію для населення принаймні до 31 березня 2023 року.
Зараз діють такі ціни:
* до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);
* понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).
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