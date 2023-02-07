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USAID передав Україні першу газотурбінну станцію потужністю 25 МВт
16:17 07.02.2023 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт.
"Це практичний крок до децентралізації енергосистеми, розвиток якої - у стратегічних планах України. Запуск такої станції дозволить збільшити надійність електропоставок в умовах обстрілів ворога", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час передання обладнання у вівторок.
Він подякував адміністрації США та народу цієї країни за підтримку, зазначивши, що українці відчувають її постійно.
За словами посла США в Україні Бріджіт Брінк, зазначена газотурбінна установка забезпечуватиме електроенергією до 100 тис. споживачів.
Посол також зазначила, що, наскільки їй відомо, аналогічну установку буде доправлено до Одеси, енергоінфраструктура якої серйозно постраждала від російського обстрілу.
Як повідомила заступник адміністратора USAID Ізабель Коулман, агентство вже передало Україні 17 тис. генераторів та велику кількість наметів для обігріву. Наразі очікується рішення конгресу США про виділення Україні значної суми для відновлення енергосистеми.
"Всі разом ми працюємо над швидкими закупівлями обладнання для України", - наголосила Коулман.
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