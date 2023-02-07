Україна почала імпортувати газ через Молдову

Українські трейдери почали використовувати віртуальний реверс на кордоні з Молдовою - транспортують газ з країн Європи з подальшим закачуванням його до українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України (ОГТС).

Як повідомляє пресслужба ОГТС, на початку року уряд Молдови схвалив рішення про необхідні зміни до законодавства, які відкрили можливість усім компаніям користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точках з'єднання з Україною. Цей крок розблокував імпорт газу до України з південного напрямку через Трансбалканський маршрут.

"Суть віртуального реверсу полягає в оптимізації транспортної роботи операторів ГТС, зокрема за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках. У такому випадку оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому - газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul)", - пояснює ОГТС.

Пресслужба Оператора наголошує, що тоді паливо фізично не переміщується через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік. На сьогодні це один із найбільш прогресивних комерційних методів європейського газового ринку, який має, крім іншого, очевидні переваги: економія паливного газу та зменшення викидів CO2 при спалюванні ресурсу.

"Минулого року країни Європи, навіть на тлі війни, переконались у важливості українських газових сховищ і надійності України як партнера. Газова інфраструктура України відіграла роль буферу між сезонними піками попиту та пропозиції, а також забезпечила необхідну гнучкість енергосистеми країн Європи при використанні відновлюваної енергії. Оператор ГТС України спільно з "Укртрансгаз" продовжують надавати трейдерам послуги short haul та "митний склад". Ми пропонуємо нашим партнерам кооперацію, яка зміцнить енергетичний ринок Європи та сприятиме подальшій інтеграції України", - підкреслив в.о. гендиректора ОГТС Павел Станчак.

Зазначається, що на сьогодні Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс з усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, ключова передумова - наявність ресурсу в системі.