Росіяни завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської атомної станції

Росіяни завезли на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС персонал з Калінінської АЕС. Серед них - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі та інші представники «атомних спеціальностей».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з рф, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед «заїжджих гастролерів» - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники «атомних спеціальностей», - йдеться в повідомленні.

Росіяни обіцяють персоналу з КАЕС підготовку на повномасштабному тренажері. Але, як уточнюють в НАЕК, українські інструктори, що мають здійснити відповідне навчання, відмовились працювати на представників рф. Останні, своєю чергою, заблокували їм доступ до робочих місць.

«Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським «гастарбайтерам» тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини», - резюмували в Енергоатомі.

Також в компанії вчергове закликали атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати «прямими пособниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє».

Як повідомлялося, Енергодар захоплений російськими військами з початку березня 2022 року. Найбільшу в Європі атомну станцію росіяни перетворили на військову базу.

Українська влада наголошує, що для відновлення ядерної безпеки росія повинна повністю вивести свої війська та техніку із Запорізької АЕС.