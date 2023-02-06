Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Укренерго встановили нові ліміти споживання електрики

 

Національна енергетична компанія «Укренерго» встановила нові ліміти споживання електроенергії на вівторок, 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це ДТЕК повідомляє в Телеграмі.

Зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні - на рівні 705 МВт.

Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч - 1652 МВт.

Зазначається, що такі ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам іти за графіками стабілізаційних відключень.

В Одеській області, за даним ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.

Як повідомлялося, 3 та 4 лютого сталися дві масштабні аварії на ключовій підстанції Укренерго, що живила Одесу та Одеський район. Знеструмлені були об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.

Із жовтня 2022 року енергосистема України пережила вже 13 ракетних і 15 дронових атак рф. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей лишаються недоступними українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6343  0,09 0,22 40,3703  0,02 0,04
EUR 42,3793  0,32 0,75 43,5173  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес