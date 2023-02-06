В Укренерго встановили нові ліміти споживання електрики

Національна енергетична компанія «Укренерго» встановила нові ліміти споживання електроенергії на вівторок, 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це ДТЕК повідомляє в Телеграмі.

Зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні - на рівні 705 МВт.

Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч - 1652 МВт.

Зазначається, що такі ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам іти за графіками стабілізаційних відключень.

В Одеській області, за даним ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.

Як повідомлялося, 3 та 4 лютого сталися дві масштабні аварії на ключовій підстанції Укренерго, що живила Одесу та Одеський район. Знеструмлені були об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.

Із жовтня 2022 року енергосистема України пережила вже 13 ракетних і 15 дронових атак рф. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей лишаються недоступними українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога.