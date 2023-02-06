Регулятор ЄС почав публікувати щоденні довідкові ціни на ринку скрапленого газу

Енергетичний регулятор Європейського Союзу почав публікувати щоденні довідкові ціни на світовому ринку скрапленого природного газу, які будуть використовуватися як частина інструментарію для обмеження оптових цін на природний газ у блоці з кінця цього місяця, повідомляє Upstream online.

Агентство зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER), яке в січні почало проводити щоденну оцінку цін на СПГ для європейського спотового ринку, тепер запустило довідковий матеріал для світового ринку СПГ, який інформуватиме про механізм, який незабаром буде запроваджено з метою обмежити ціни на газ і уникнути екстремальних стрибків, які спостерігалися минулого літа в північній півкулі.

Довідкова ціна, яку ACER публікуватиме кожного робочого дня, розраховується як середнє значення кошика з п'яти оцінок СПГ для Європи й Азії.

До них належать Північно-Західна Європа, Середземномор'я і Північно-Східна Азія, похідна ціна Natural Balancing Point на перший місяць і власна щоденна спотова оцінка спотової ціни СПГ ACER.

1 лютого ACER оцінив свою першу довідкову ціну на рівні 55,21 євро ($60,20) за мегават-годину (МВт•год).

Глобальна довідка доповнить щоденну оцінку європейського спотового ринку СПГ, яку проводить агентство, і повідомить регуляторам, якщо буде досягнуто порогу для активації обмеження ціни.

«Ціни 1 лютого 2023 року значно нижчі за рівень активації MCM [механізм корекції ринку]», - заявили в ACER.

Ліміт ціни, який ЄС називає механізмом корекції ринку, набуде чинності з 15 лютого і фактично встановить верхню цінову межу для цін на газ на місяць уперед.

Механізм буде автоматично запущено, якщо базова ціна - нідерландська система передачі права власності (TTF) на передній місяць - перевищуватиме 180 євро за МВт•год протягом трьох днів і принаймні на 35 євро за МВт•год буде вищою за базову ціну СПГ на той самий період.

Нещодавно опублікований ACER довідник СПГ є індикатором для оцінки цього.

Контракт TTF на попередній місяць закрився на рівні 59,30 євро за МВт•год у середу, що означало розкид трохи більше 4 євро за МВт•год порівняно з базовим рівнем СПГ.

Цей розкид має сягати понад 35 євро за МВт•год, щоб спрацювати обмеження, тоді транзакції, які перевищують максимальну ціну, не будуть дозволені.

Механізм діятиме протягом 20 днів після запуску і застосовуватиметься до ф'ючерсних контрактів TTF на перший місяць, три місяці й перший рік. Він автоматично вимкнеться, якщо орієнтовні ціни будуть рухатися нижче стелі протягом трьох днів поспіль.

