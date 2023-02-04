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Україна уклала угоду з Єврокомісією про партнерство щодо біометану та водню
22:12 03.02.2023 |
Уряд України та Європейська комісія уклали Меморандум щодо стратегічного партнерства у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Мета партнерства - поглиблення співпраці у розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, екологічно чистих, сталих газів та їх деривативів, а також синхронізація зусиль щодо прискорення «зеленого» переходу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партнерство з відновлюваних газів стане вагомим доповненням до Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також діалогу Україна - ЄС щодо Зеленого курсу. Це ще один крок у сприянні виробництву, транспортуванню, зберіганню та використанню відновлюваних газів.
Як повідомлялося, Україна сподівається на збільшення обсягів експортно-імпортних операцій з Європою та прискорення інтеграції ринків електроенергії й природного газу.
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