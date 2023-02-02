На кількох енергоблоках завершили ремонти — очікується зниження дефіциту потужності

Станом на 2 лютого в енергосистемі спостерігається поліпшення завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодним умовам, зокрема очікується зниження обсягів дефіциту потужності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики у Телеграмі.

«У середу, 2 лютого 2023 р., ситуація із енергозабезпеченням споживачів порівняно із попереднім днем дещо поліпшилась. Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодним умовам очікується зниження обсягів дефіциту потужності порівняно із учорашнім днем. Так, очікуваний дефіцит на вечірній максимум становитиме близько 19% від потреби», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

У міністерстві наголосили, що обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК «Укренерго» шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби. Кожний ОСР складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Як повідомлялося, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.