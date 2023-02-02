В Укренерго встановили нові ліміти споживання електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» встановила нові ліміти споживання електроенергії на четвер, 2 лютого.

Про це ДТЕК повідомляє у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день: Київ (удень 1057 МВт / вночі 684 МВт); Київщина (вдень 755 МВт / вночі 629 МВт); Дніпропетровщина (вдень 1280 МВт / вночі 1248 МВт)», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у столиці й зазначених областях.

Натомість на Одещині внаслідок руйнувань енергоінфраструктури тривають екстрені відключення.

Як повідомлялося, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні, оскільки перебувають під контролем ворога.

26 січня під час чергового масованого удару російські ракети поцілили по низці високовольтних підстанцій у Центральному, Південному та Південно-Західному регіонах України.