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Австрія виділить ще 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
16:10 01.02.2023 |
Австрія виділить ще 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Про це на тлі візиту австрійського президента в Україну повідомила міністр з питань клімату та енергетики ї Леоноре Гевесслер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.
Австрія вже внесла до фонду загалом 10 мільйонів євро, підкреслила Гевесслер.
"Мільйони людей залишаються без електрики в мороз, а часто і без опалення та водопостачання. Для мене важливо, що Австрія робить свій внесок у підтримку цивільного населення України", - зазначила вона.
Австрія не має стояти осторонь, коли президент Росії Путін "використовує зиму як зброю і навмисно намагається завдати удару по критично важливій інфраструктурі у своїх жорстоких нападах на Україну", додала міністр.
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до Києва.
Він уже відвідав Бучу та має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, австрійська делегація представить конкретну нову допомогу - необхідні генератори.
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