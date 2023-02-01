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АНАЛІТИКА

Австрія виділить ще 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

 

Австрія виділить ще 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це на тлі візиту австрійського президента в Україну повідомила міністр з питань клімату та енергетики ї Леоноре Гевесслер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Австрія вже внесла до фонду загалом 10 мільйонів євро, підкреслила Гевесслер.

"Мільйони людей залишаються без електрики в мороз, а часто і без опалення та водопостачання. Для мене важливо, що Австрія робить свій внесок у підтримку цивільного населення України", - зазначила вона.

Австрія не має стояти осторонь, коли президент Росії Путін "використовує зиму як зброю і навмисно намагається завдати удару по критично важливій інфраструктурі у своїх жорстоких нападах на Україну", додала міністр.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до Києва.

Він уже відвідав Бучу та має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, австрійська делегація представить конкретну нову допомогу - необхідні генератори.
Ключові теги: Австрія
 

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