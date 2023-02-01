Австрійська INNIO запустила в Ірпені першу в Україні малу газову електростанцію для муніципалітету

Встановлена в Ірпені Київської області перша в Україні газопоршнева електростанція Jenbacher потужністю 1 МВт від австрійської компанії INNIO розрахована на забезпечення роботи котельні, що надає послуги теплопостачання 70% жителям міста, а також інших об'єктів критичної інфраструктури: шкіл, лікарні, Ради з питань енергетики та ЖКП.

"Ця установка, порівняно з дизельним генератором, є постійним, а не резервним джерелом електроживлення і спроєктована для роботи в безперервному режимі протягом усього терміну експлуатації", - зазначив голова комітету Андрій Герус під час відкриття станції у вівторок, слова якого наведені в повідомленні в комітетському фейсбуці.

Він додав, що такі готові рішення дають змогу швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об'єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури, а масштабування проєктів розподіленої генерації по всій Україні підвищить стійкість та гнучкість Об'єднаної енергосистеми та стане кроком до європейських стандартів роботи в енергетиці.

Як зазначається у повідомленні комітету, проєкт, що передбачає безкоштовне встановлення станції місту, був реалізований при координації голови енергокомітету австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher компанією "КТС Інжиніринг" спільно з Ірпінською міською радою.

Зі свого боку міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, слова якого наведено у повідомленні на сайті міськради, зазначив, що надалі в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават.

За його словами, це дозволить знизити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити ворог.

В енергокомітеті Ради уточнили, що мала електростанція прибула в укомплектованому стані з Австрії та була введена в експлуатацію протягом кількох днів, а для її встановлення необхідно було лише підготувати бетонний фундамент та підвести газові та електричні мережі.

"Контейнерна електростанція використовує природний газ, що зменшує вартість кіловата, що виробляється, порівняно із дизельним паливом", - зазначили переваги установки в комітеті.

"У найближчих планах встановити 100 малих електростанцій, які дозволять заживлювати найкритичніші об'єкти. Комітет готовий допомагати всім зацікавленим у реалізації таких проєктів", - заявив Герус під час запуску установки.

Як повідомлялося, на засіданні енергорегулятора НКРЕКП у понеділок його голова Костянтин Ущаповський анонсував відкриття 31 січня першої в Україні малої газової електростанції 1МВт в Ірпені.