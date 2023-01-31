Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відновлювані джерела енергії вперше випередили газ у виробництві електроенергії в ЄС

 

Вітрові та сонячні джерела енергії виробили рекордні 22% електроенергії в Євросоюзі у 2022 році, вперше обігнавши викопний газ і знову випередивши вугілля.

Про це свідчить дослідження енергетичного аналітичного центру Ember, повідомляє "Європейська правда".

Опублікований 31 січня "Європейський огляд електроенергії 2022" Ember показує, що відновлювані джерела енергії все більше домінують на ринку електроенергії ЄС. Сонячна генерація зросла на рекордні 39 терават-годин у 2022 році, що на 24% більше, ніж у попередньому році.

Згідно зі звітом, вітрові та сонячні джерела виробили 22% електроенергії в ЄС, тоді як викопний газ - 20%, а вугілля - 16%.

Таке зростання відновлюваної енергетики допомогло Євросоюзу подолати безпрецедентний дефіцит гідро- та атомної генерації, спричинений суховіями та технічним обслуговуванням.

Вплив дефіциту також був обмежений меншим попитом на електроенергію. В останньому кварталі 2022 року він впав на 7,9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

"Ми спостерігаємо значне прискорення темпів розвитку відновлюваної енергетики. Очевидно, що європейські громадяни хочуть користуватися дешевою, чистою енергією. Це свідчить про те, що наша мета досягти 45% відновлюваних джерел енергії до 2030 року є амбітною, але цілком здійсненно", - прокоментував керівник кліматичної служби ЄС Франс Тіммерманс.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес