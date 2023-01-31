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Відновлювані джерела енергії вперше випередили газ у виробництві електроенергії в ЄС
13:52 31.01.2023 |
Вітрові та сонячні джерела енергії виробили рекордні 22% електроенергії в Євросоюзі у 2022 році, вперше обігнавши викопний газ і знову випередивши вугілля.
Про це свідчить дослідження енергетичного аналітичного центру Ember, повідомляє "Європейська правда".
Опублікований 31 січня "Європейський огляд електроенергії 2022" Ember показує, що відновлювані джерела енергії все більше домінують на ринку електроенергії ЄС. Сонячна генерація зросла на рекордні 39 терават-годин у 2022 році, що на 24% більше, ніж у попередньому році.
Згідно зі звітом, вітрові та сонячні джерела виробили 22% електроенергії в ЄС, тоді як викопний газ - 20%, а вугілля - 16%.
Таке зростання відновлюваної енергетики допомогло Євросоюзу подолати безпрецедентний дефіцит гідро- та атомної генерації, спричинений суховіями та технічним обслуговуванням.
Вплив дефіциту також був обмежений меншим попитом на електроенергію. В останньому кварталі 2022 року він впав на 7,9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
"Ми спостерігаємо значне прискорення темпів розвитку відновлюваної енергетики. Очевидно, що європейські громадяни хочуть користуватися дешевою, чистою енергією. Це свідчить про те, що наша мета досягти 45% відновлюваних джерел енергії до 2030 року є амбітною, але цілком здійсненно", - прокоментував керівник кліматичної служби ЄС Франс Тіммерманс.
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