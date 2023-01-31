У ДТЕК заявили, що вирівняли графіки відключень у Києві: Світло є 80% часу

Оператор системи розподілу компанія "ДТЕК Київські електромережі" порахувала, що минулого тижня в середньому у киян світло було 80% часу. Про це вона повідомила у Facebook.

З 23 до 29 січня стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 4 години 50 хвилин для першої групи, 4 години 51 хвилину для другої і 4 години 58 хвилин для третьої групи.

За словами директора електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno) Сергія Коваленка, у столиці "ситуація залишається стабільною та навіть вирівнялася".

Протягом тижня 16-22 січня тривалість відключень була дещо довшою: від 4 годин 49 хвилин до 5 годин 21 хвилини залежно від групи.