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Українці через «Дію» замовили на обмін понад 140 тис. енергозбережних ламп – Федоров
21:41 30.01.2023 |
Станом на вечір понеділка українці через застосунок "Дія" замовили на обмін уже понад 140 тис. енергозбережних ламп, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Українці замовили вже понад 140 тисяч енергозбережних лампочок на обмін через "Дію", - написав Федоров у телеграмі.
Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти п'ять старих ламп розжарювання на таку саму кількість енергозбережних LED-ламп, програма обміну є важливим кроком до зменшення навантаження на енергосистему України.
Нова програма фінансується ЄС і є частиною підтримки Європейським Союзом українського "енергетичного фронту". Європейський Союз планує надати Україні 30 млн LED-ламп.
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