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Energy Community створило в Україні Центр для моніторингу енергоринку
16:44 30.01.2023 |
Енергетичне співтовариство (Energy Community) запустило Центр для моніторингу енергетичного ринку в Україні.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі міжнародної організації.
"З метою оптимізації та консолідації своїх функцій моніторингу відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства, який зараз потерпає від агресивної війни з боку російської федерації, Секретаріат створив Центр моніторингу енергетичного ринку України. Центр уважно стежитиме за всіма подіями, пов'язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні. З повним дотриманням вимог конфіденційності оцінки будуть опубліковані та надані залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам", - заявили в Energy Community.
Зазначається, що це сприятиме подальшій інтеграції українського енергетичного сектору з Європою та сприятиме зміцненню довіри до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейської практики.
Енергетичне співтовариство - це міжнародна організація, куди входять країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.
Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня міністр палива та енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна отримала 840 тонн обладнання і матеріалів для ремонтів і відновлення енергетичного сектору за сприяння Енергетичного співтовариства (Energy Community).
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