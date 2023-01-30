Тиждень розпочався без аварійних відключень, але споживання електроенергії зростає - Укренерго

Споживання електроенергії збільшується, що характерно для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі залишається значним, повідомляють у пресслужбі Укренерго.

Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, спричинені перевищенням лімітів, поки що не застосовувалися.

Триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведено на ремонт у вихідні.

Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.