Ексголова «Нафтогазу» Коболєв планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики

Ексголова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв та ексголова відділу енергетики посольства США в Україні Сурія Джаянті (Suriya Jayanti) заснували компанію ENEY, яка планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики.

"Наразі однією з робочих гіпотез є переорієнтація існуючих підприємств сектору атомної енергетики на виробництво компонентів для "нового атома" (в першу чергу виробництва ядерних реакторів нових типів та установок зберігання енергії)", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Коболєва, у разі успішної реалізації проєкти, над якими він працює, підтримають українську економіку до завершення війни і прискорять програш Росії на глобальному енергетичному фронті. "Адже ренесанс ядерної енергетики та супутніх технологій може мати критичний вплив на споживання російських нафти та газу", - зазначає він.

Коболєв на сайті ENEY зазначений як засновник та CEO, Джаянті - засновник та керуючий директор. Напрямами бізнесу компанії зазначені малі модульні реактори (SMR), уловлювання вуглецю, відновлювана енергія, розвиток потужностей зі зберігання електроенергії.

"Наші цілі полягають у тому, щоб замінити активи з високим рівнем викидів парникових газів екологічно чистими альтернативами, виробляти вуглецевонейтральну електроенергію або паливо, вловлювати CO2 та інші викиди, а також створювати ємності для зберігання електроенергії для підвищення енергетичної стійкості. Ми зосередимося на енергетичному секторі і відстоюватимемо американські технології", - пояснюється на сайті ENEY.

У середині січня Коболєв в інтерв'ю президенту "Київстар" Олександру Комарову повідомив, що спочатку його компанія планує реалізувати проєкт в Україні, вкладення в який становитимуть щонайменше $15 млн.

"Маємо підтвердження отримання страховки та гарантій, які покривають некомерційні ризики. Амбітна мета - це найближчим часом реалізувати проєкт, розмір грошових вкладень у який становитиме щонайменше $15 млн інвестицій у реальний актив, який забезпечить генерацію додаткової енергії в Україні", - сказав він.