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АНАЛІТИКА

ЄС поставить в Україну ще 1000 генераторів

 

Європейський Союз поставить в Україну ще 1000 генераторів та іншу допомогу через логістичний хаб Програми цивільного захисту ЄС rescEU, що вже створений на території Польщі.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена в четвер на сайті Європейської Комісії.

«Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали та відкрили новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, який функціонуватиме як логістичний центр для доставки надзвичайної енергетичної допомоги в Україну. ЄС виділив Польщі €114 мільйонів для закупівлі генераторів, які стануть частиною енергетичного резерву rescEU. Як перший крок, 1000 нових генераторів з цього резерву в Польщі будуть доставлені в Україну, на додаток до 1400 генераторів та мільйонів енергетичних предметів, що вже надані через Механізм цивільного захисту ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відкриття нового логістичного центру в Польщі дасть змогу міжнародним партнерам та представникам приватного сектору спрямовувати сюди допомогу для України. Витрати на доставку допомоги з енергетичного хабу в Україну покриватимуться Євросоюзом.

Головним призначенням цього логістичного центру є доставка в Україну електричних генераторів з метою підтримати систему електропостачання в країні в умовах, коли російський агресор здійснює цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. При цьому доставлятимуться пристрої різної потужності та призначення - від відносно невеликих генераторів для окремих домогосподарств до більш потужних моделей, здатних забезпечувати школи, лікарні та інші громадські заклади.

Як повідомлялося, з початку російського військового вторгнення в Україну у лютому минулого року, ЄС надає Україні змістовну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, після того, як росія напередодні зими почала цілеспрямовано знижувати енергетичну інфраструктуру України, ЄС та його країни-члени почали постачати в Україну запчастини для ремонту енергетичних об'єктів та генератори для електрозабезпечення населення. Ця допомога координується і доставляється з використанням можливостей Механізму цивільного захисту ЄС.
 

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