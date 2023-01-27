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«Укренерго» знову трохи підвищила ліміти областям на п'ятницю, незважаючи на атаки РФ
08:38 27.01.2023 |
НЕК "Укренерго" на 27 січня, порівняно з четвергом підвищила денні ліміти споживання областям на 0,5%, нічні – на 2,3%, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Виходячи з цих даних, "Укренерго" практично утримує ліміти приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення четвертої доби поспіль.
Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення протягом доби через російську атаку 26 січня. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі.
Зі свого боку, "Полтаваобленерго" у фейсбуці зазначила, що сьогодні область буде у графіках, але з одночасним відключенням основної та додаткових черг.
"Хмельницькобленерго" у фейсбуці зазначило, що ліміти для області не змінилися, при цьому не назвавши їх величину, але попередивши про відключення трьох черг у пікові періоди споживання, у години між ними відключатимуть дві черги. Щодо п’ятниці, обленерго, як і раніше інші мережеві оператори, заявило, що ліміти покривають близько половини потреб області.
Графіки на п’ятницю також опублікувало у фейсбуці "Прикарпаттяобленерго", яке після кількох днів перерви почало оприлюднити ліміти, але з розбивкою по кожній годині доби, пояснивши це зміною політики "Укренерго".
Водночас мережеві оператори попереджають, що у будь-який момент НЕК може запровадити аварійні відключення, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі.
Як повідомлялося, за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистемі вдалося швидко відновитися після масованої повітряної атаки російських загарбників 26 січня, важка ситуація залишається в Одеській області, де через пошкодження енергоінфраструктури немає можливості перейти на планові графіки споживання. Екстрені відключення в області та самій Одесі можуть тривати кілька днів.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 27 січня лімітами споживання електроенергії:
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм.до поперед. дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм. до поперед дня, %
|
Київ
|
991
|
+0,5
|
663
|
+2,3
|
Київська область
|
708
|
+0,4
|
609
|
+2,3
|
Дніпропетровська область
|
1200
|
+0,5
|
1181
|
+2,28
|
Одеська область
|
Екстрені відключення протягом доби через атаки РФ
|
Івано-Франківська область
|
285,9
|
н/д
|
258,2
|
н/д
|
Полтавська область (у середньому)
|
454,67
|
+0,5
|
410,9
|
+2,
|
|
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