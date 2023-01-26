Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Karpowership та ЕКУ підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій

 

Турецька компанія Karpowership та АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

Як наголошують у Karpowership, електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств, передає Anadolu.

Допускається розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та подача електроенергії в мережі України через ці країни.

Зазначається, що Karpowership та ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.

"Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше", - наголосила представниця турецької компанії Зейнеп Харезі.

Karpowership є одним із найбільших у світі операторів плавучих електростанцій. Потужність флоту компанії з 36 суден становить 6 гігават.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7629
  0,0403
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8481  0,00 0,01 40,6142  0,00 0,00
EUR 42,5962  0,06 0,14 43,6865  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес