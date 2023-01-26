Karpowership та ЕКУ підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій

Турецька компанія Karpowership та АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.

Як наголошують у Karpowership, електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств, передає Anadolu.

Допускається розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та подача електроенергії в мережі України через ці країни.

Зазначається, що Karpowership та ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.

"Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше", - наголосила представниця турецької компанії Зейнеп Харезі.

Karpowership є одним із найбільших у світі операторів плавучих електростанцій. Потужність флоту компанії з 36 суден становить 6 гігават.