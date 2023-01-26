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Karpowership та ЕКУ підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій
12:51 26.01.2023 |
Турецька компанія Karpowership та АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.
Як наголошують у Karpowership, електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств, передає Anadolu.
Допускається розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та подача електроенергії в мережі України через ці країни.
Зазначається, що Karpowership та ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо реалізації цього рішення.
"Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше", - наголосила представниця турецької компанії Зейнеп Харезі.
Karpowership є одним із найбільших у світі операторів плавучих електростанцій. Потужність флоту компанії з 36 суден становить 6 гігават.
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