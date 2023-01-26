Японія співпрацюватиме з Україною у побудові малих модульних реакторів





Японія планує взяти участь у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору на основі новітніх технологій, зокрема співпрацювати у будівництві малих модульних реакторів та спільно реалізовувати водневі проєкти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Ми відкриті для активної співпраці у сфері будівництва малих модульних реакторів і маємо значний потенціал для реалізації водневих проєктів. Україна має професіоналів та технічні можливості, які дозволять нам стати одним із лідерів у цих інноваційних напрямах», - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що 25 січня відбулася зустріч Галущенка з послом Японії Мацудою Кунінорі, під час якої обговорювалися питання ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС, поточні потреби енергетичного сектору України в умовах постійних атак росії на об'єкти енергетики та двосторонню співпрацю з відновлення і відбудови енергосектору нашої держави на основі новітніх технологій.

Мацуда Кунінорі сказав, що питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки є дуже вагомими для його країни, і Японія готова до поглиблення співпраці з Україною в цьому напрямку.

Як повідомлялося, уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України через Програму розвитку ООН.