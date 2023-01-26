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АНАЛІТИКА

На Одещині проблеми з електропостачанням через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу

 

Проблеми з електропостачанням виникли в Одеській області через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в декількох регіонах країни внаслідок ракетного обстрілу окупантів, що стався в четвер вранці, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури в нашій та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час", - написав Марченко в телеграмі.

Він зазначив, що вже дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити водопровідні та каналізаційні насосні станції до генераторів, де дає змогу їх потужність, а також розпорядився організувати підвезення води для жителів і забезпечити роботу Пунктів незламності.

"Прошу поставитись з розумінням до ситуації. Влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару. Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою", - підсумував Марченко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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