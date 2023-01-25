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АНАЛІТИКА

Дефіцит потужності в енергосистемі через похолодання зростає - «Укренерго»

 

Споживання електроенергії зростає через похолодання, відповідно зростає і дефіцит потужності, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її щоденним оновленням у соцмережах, виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють після ракетних і дронових атак російських загарбників, не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють протягом доби", - повідомляється в телеграм-каналі НЕК у середу.

Там укотре попередили, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних відключень.

У компанії також повідомили, що за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи, зазначила НЕК.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога", - наголосив системний оператор.

Як повідомлялося з посиланням на операторів, "Укренерго" на середу зберегла денні ліміти областям на рівні вівторка, нічні ліміти підвищено в Полтавській та Дніпропетровській областях. За даними гендиректора YASNO Сергія Коваленка, ліміти у Києві покривають на 65%, на Дніпропетровщині включно з Дніпром на 54%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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