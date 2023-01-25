Енергоатом вивів на максимальну потужність усі справні енергоблоки АЕС

В Енергоатомі заявили, що сьогодні, 24 січня 2022 року, вісім блоків українських АЕС на підконтрольній території функціонують на максимальній номінальній потужності та забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні.

Найбільший обсяг електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС.

Один із блоків Енергоатому досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує споживати електроенергію з енергосистеми України на власні потреби.

Усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинено, загарбники блокують їхнє включення.