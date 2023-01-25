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Постійні місії МАГАТЕ працюють на всіх українських атомних станціях, - Енергоатом
16:40 24.01.2023 |
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило свої постійні місії на всіх українських атомних станціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об'єкти прибули представники Міжнародного Агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об'єктів України у час, коли росія вчиняє справжній ядерний тероризм.
Експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.
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