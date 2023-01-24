Запаси газу в українських сховищах впали до 11 мільярдів кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11 мільярдів кубометрів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах - майже 1,2 млн тонн вугілля", - написав голова уряду.

Шмигаль додав, що вчора Кабмін ухвалив розпорядження, яке дозволить НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро для імпорту додаткових обсягів газу.

Як повідомлялося, станом на 6 січня запаси газу в українських сховищах складали 11,7 мільярда кубометрів.

Станом на початок грудня минулого року запаси газу у сховищах становили 14 млрд кубометрів, запаси вугілля на складах теплових електростанцій - 1,3 млн тонн.

На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.