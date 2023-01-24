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АНАЛІТИКА

Виробництво електрики зросло, але дефіцит ще суттєвий - Укренерго

 

Станом на ранок 24 січня виробництво електроенергії незначно збільшилося, але дефіцит потужності залишається суттєвим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Споживання електроенергії на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що дефіцит потужності є наслідком російських ракетних та дронових атак, через які пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Крім того, завдяки тому, що Укренерго відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Як повідомлялося, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.
 

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