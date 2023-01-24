Кожен регіон отримає день без відключень електроенергії: проводитимуть заміри

У кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії, повідомили в понеділок оператори системи розподілу.

24 січня світло не вимикатимуть на Полтавщині та Черкащині (якщо не буде нових російських атак на об'єкти енергетики).

За розпорядженням Міністерства енергетики, у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону.

Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень.

Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни, для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні.

До 10 лютого оператори систем розподілу повинні відзвітувати перед Укренерго та Міненерго. Відтак інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожного регіону окремо.