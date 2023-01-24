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АНАЛІТИКА

Кожен регіон отримає день без відключень електроенергії: проводитимуть заміри

 

У кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії, повідомили в понеділок оператори системи розподілу.

24 січня світло не вимикатимуть на Полтавщині та Черкащині (якщо не буде нових російських атак на об'єкти енергетики).

За розпорядженням Міністерства енергетики, у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону.

Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень.

Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни, для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні.

До 10 лютого оператори систем розподілу повинні відзвітувати перед Укренерго та Міненерго. Відтак інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожного регіону окремо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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