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АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства акумулював понад EUR150 млн - глава Міненерго

 

Фонд підтримки енергетики України, започаткований Європейським енергоспівтовариством для відновлення енергосистеми після обстрілів російських загарбників, уже акумулював понад EUR150 млн і постійно поповнюється, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У фонді вже, якщо не помиляюся, EUR156 млн плюс сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про надання ще EUR4 млн", - сказав міністр на брифінгу у Києві у п'ятницю.

Він додав, що європейські країни постійно поповнюють цей фонд.

Як пояснив Галущенко, цим коштом купують необхідне Україні обладнання.

"Гроші використовують дуже прозоро. Енергоспівтовариство їх отримує, через USAID відбуваються закупівлі відповідно до наших запитів, й обладнання передають енергетикам", - описав ситуацію міністр.

Водночас він зазначив, що Енергоспівтовариство також бере участь у процесі визначення обладнання для відновлення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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