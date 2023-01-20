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АНАЛІТИКА

Німеччина виділить Україні ще 50 мільйонів євро на проходження опалювального сезону

 

Німеччина додатково виділить Україні 52 мільйонів євро на забезпечення електро- та теплопостачання під час нинішньог оопалювального сезону.

Про це міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила під час візиту до Одеси 20 січня, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на обладнання пунктів обігріву, закупівлю генераторів, надання медичних послуг та підтримку роботи місцевих адміністрацій та муніципалітетів.

"Постачання електроенергії, тепла і води, особливо зараз, в розпал зими, відіграватиме вирішальну роль у підтримці опору народу України під час цієї війни. Тому Україна потребує не лише зброї, а й цивільної підтримки, щоб залишатися сильною", - сказала Шульце.

У 2022 році міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН вже виділило Україні близько 600 мільйонів євро. У 2023 році, окрім анонсованих 52 мільйонів євро, Києву буде надано "подальше суттєве фінансування", повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, Фонд підтримки енергетики України, започаткований Європейською енергоспільнотою для відновлення енергосистеми після обстрілів російських загарбників, вже акумулював понад 150 млн євро. За ці кошти купують обладнання для відновлення української енергосистеми.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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