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Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго
17:24 20.01.2023 |
Робоча група з організації гуманітарної допомоги в енергетиці при Міністерстві енергетики вже схвалила запити 30 енергокомпаній у рамках Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю необхідного енергетичного обладнання орієнтовною вартістю понад 107 млн євро.
Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров на конференції для потенційних постачальників енергетичного обладнання, необхідного для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми у п'ятницю.
"Міненерго тісно співпрацює з міжнародними партнерами щодо залучення максимальної допомоги українському енергосектору. Одним із таких механізмів є Фонд енергетичної підтримки України, створений при Секретаріаті Енергетичного співтовариства", - процитовано слова Сафарова на сайті Міненерго.
Заступник міністра закликав українські компанії активніше брати участь у процедурах закупівель та підтримувати таким чином не лише енергетичний сектор, а й економіку країни загалом.
Як повідомлялося, для забезпечення потреб підприємств енергетичної галузі, які мають значні руйнування через агресію РФ, Секретаріат Енергетичного співтовариства з ініціативи Європейської Комісії створив Фонд енергетичної підтримки України, що дозволяє урядам, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку українському енергетичному сектору.
Внески до Фонду використовуються для фінансування невідкладних потреб українських енергетичних компаній, зокрема обладнання, запасних частин та інших матеріалів, а також палива, які необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергопостачання в Україні.
Управління Фондом здійснює Секретаріат Енергетичного співтовариства, міжнародний інститут громадського права, який діє як фідуціарій Фонду. Закупівля робить USAID за прозорими, швидкими та ефективними процедурами.
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