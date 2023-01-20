Україна до 2032 року збудує два нових атомних блоки — Міненерго

До 2032 року Міністерство енергетики планує побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проєкти малих модульних реакторів.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє пресслужба Міненего.

"Розширення ролі атомної та "зеленої" енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети - в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття", - підкреслив він.

За словами Демченкова, роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі виробництва електроенергії. Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

"Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року", - зауважив він.

За словами заступника міністра, енергетичний перехід для Європи буде не просто неповним без України, а й неможливим.

"Нещодавно Фатіх Барол, глава Міжнародного енергетичного агентства, назвав Закон США про зниження інфляції найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Ми переконані, що післявоєнне "зелене" відновлення України стане ще однією ланкою в цьому глобальному поштовху до кліматичної нейтральності", - резюмував представник Міненерго.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхове відновлення енергетичних об'єктів.