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Україна до 2032 року збудує два нових атомних блоки — Міненерго
13:37 20.01.2023 |
До 2032 року Міністерство енергетики планує побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проєкти малих модульних реакторів.
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє пресслужба Міненего.
"Розширення ролі атомної та "зеленої" енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети - в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття", - підкреслив він.
За словами Демченкова, роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі виробництва електроенергії. Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.
"Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року", - зауважив він.
За словами заступника міністра, енергетичний перехід для Європи буде не просто неповним без України, а й неможливим.
"Нещодавно Фатіх Барол, глава Міжнародного енергетичного агентства, назвав Закон США про зниження інфляції найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Ми переконані, що післявоєнне "зелене" відновлення України стане ще однією ланкою в цьому глобальному поштовху до кліматичної нейтральності", - резюмував представник Міненерго.
Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхове відновлення енергетичних об'єктів.
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